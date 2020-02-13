На данный момент последствия затопления устранены, учебный процесс будет полностью восстановлен. Следим за подробностями!

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Из-за непрерывных проливных дождей во дворе общеобразовательной школы №71 Мирзо-Улугбекского района Ташкента произошло затопление и занятия были отменены, информирует МНО.

На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как ученики выходят из школы по мостикам, сделанным из дверей.

"На данный момент последствия затопления устранены, учебный процесс будет полностью восстановлен", - говорится в сообщении.

Известно, что над устранением проблемы работает специальная техника, сотрудники МЧС и предприятия водно-канализационных сетей.

Телеграм В Ташкенте закрыли школу из-за затопления после дождей

Напомним, в Узбекистане установилась дождливая погода.

На Ташкент обрушились проливные дожди. Столичные магистрали на некоторых участках подтопило так, что машинам приходится преодолевать препятствия вброд. Из-за непогоды на дорогах возникают заторы, скорость движения упала. Водителей призывают соблюдать режим и быть внимательнее.

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По прогнозам метеорологов, осадки в Ферганской долине, Ташкенте и Ташкентской области могут сохраниться на протяжении всей недели. При этом по ночам ожидается понижение температуры до 0 или минус 2 градусов.