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Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана, стоящие на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова

Минобороны показало новые вертолеты Ми-35М, которые поставила Россия

Telegram / Новости Ташкентского Неба
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13462952/Minoborony-pokazalo-novye-vertolety-Mi-35M-kotorye-postavila-Rossiya.html

Согласно договоренностям, в течение двух лет Россия поставит в республику в общей сложности 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Несколько новых вертолетов Ми-35М, стоящих на вооружении ВВС Узбекистана, уже находятся на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Ташкентского Неба".

Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова
Telegram / Новости Ташкентского Неба
Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова

По двустороннему соглашению, Россия в течение двух лет должна поставить в республику 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Первая партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.

Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова
Telegram / Новости Ташкентского Неба
Новые вертолеты Ми-35М ВВС Узбекистана на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017-м правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

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Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Теги:
Россия, Ми-35, Вертолет, Минобороны Узбекистана



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