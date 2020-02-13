Минобороны показало новые вертолеты Ми-35М, которые поставила Россия

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Несколько новых вертолетов Ми-35М, стоящих на вооружении ВВС Узбекистана, уже находятся на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Ташкентского Неба".
По двустороннему соглашению, Россия в течение двух лет должна поставить в республику 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.
Первая партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.
По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017-м правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.
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Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.