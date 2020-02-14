В МНО задумались об оценке знаний не только учеников, но и учителей

Шерматов подчеркнул, что высококвалифицированные учителя должны зарабатывать больше, чем их коллеги. По его мнению, новая система позволит мотивировать педагогов постоянно работать над собой.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Министерстве народного образования прошла встреча с представителями компании ETS. Специалисты рассмотрели вопрос возможного участия партнеров в проекте разработки независимой системы по оценке знаний учеников и учителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки: Educational Testing Service (ETS) является негосударственной и некоммерчиской организацией по тестированию и оценке в сфере образования. ETS разрабатывает стандартизированные тесты и администрирует такие тесты, как TOEFL, TOEIC, GRE, HiSET, PRAXIS и другие.

Сейчас Министерством народного образования Узбекистана прорабатывается вопрос привлечения иностранного партнера в новый проект. Будет организован обмен опытом для создания прозрачного механизма оценки знаний и квалификации учителей и учащихся.

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Это позволит объективно оценивать качество образования в школах и, соответственно, предпринимать необходимые меры для устранения существующих недостатков.

Шерматов подчеркнул, что высококвалифицированные учителя должны зарабатывать больше, чем их коллеги. По его мнению, новая система позволит мотивировать педагогов постоянно работать над собой и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки.

Стороны обсудили также формат сотрудничества, очередные шаги установления сотрудничества и создания системы по оценке знаний учеников и учителей.