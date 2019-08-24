Шавкат Мирзиёев поручил повысить учителям зарплаты до 2020 года

Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе, духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Вчера, 23 августа, Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, где обсудил система школьного образования и реформ, сообщает сайт президента.

"Мы видим в наших учителях, самоотверженных директорах школ, ветеранах сферы опору и надежду страны. Мы и далее не будем жалеть средств и возможностей ради развития школьной системы. Судьба будущего поколения, судьба всей нашей нации, народа, государства зависят от наших уважаемых учителей", - заявил на совещании президент Узбекистана.

Также Мирзиёев подверг критике тот факт, что в сфере образования, несмотря на позитивные изменения, сохраняются системные проблемы, материально-техническая база школ, уровень знаний и квалификации педагогических работников не соответствуют требованиям времени.

На совещании было указано на необходимость создания современной и разумной системы в сфере образования и воспитания, обновления методов обучения и образовательных стандартов, учебников и пособий, важность использования передового зарубежного опыта в преподавании, а в процессе воспитания – опираться на национальные традиции и ценности.

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Глава государства подчеркнул актуальное значение формирования национальной идеи, основанной на принципе "От национального возрождения – к национальному процветанию", разработки ее глубоко продуманных идеологических основ, а также воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма с самого детства.

"Школа – вопрос жизни и смерти нашего будущего. Государство, правительство и хокимы не могут решить данный вопрос в одиночку. Это должно стать делом и долгом всего общества", – сказал Шавкат Мирзиёев.

По его мнению, особое внимание нужно уделить вопросам повышения статуса и авторитета учителей, укрепления гарантий их прав и расширения льгот для них.

"Без материального стимулирования учителей, без повышения качества их жизни, о реформах, каких-либо результатах и речи быть не может, – отметил президент республики.

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По этому случаю Кабинету министров, министерствам финансов и народного образования было дано указание по увеличению размера заработной платы работников сферы народного образования в 2020 году.

Помимо этого, предусмотрено выделение учителям жилья и автокредитов для дальнейшего стимулирования их работы в отдаленных сельских школах.

Также при Кабинете министров будет создана отдельная структура для координации и обеспечения эффективности деятельности президентских и творческих школ.

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Ещё Мирзиёев выразил необходимость организации духовно-воспитательной работы в школах по новой системе: введения единого предмета "Воспитание" на основе объединения таких предметов, как "Национальная идея", "Одобнома", "История религий", "Чувство Родины".

В конце совещания, президент отметил важность присвоения школам имен выдающихся ученых, государственных и политических деятелей, известных полководцев Узбекистана.