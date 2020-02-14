Расклад сил: 10 новых ректоров возглавили вузы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Принято постановление Правительства "О назначении ректоров высших учебных заведений", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно постановлению, назначены ректоры 10 вузов страны. В том числе:
Алишер Юсубжанович Умаров стал ректором Ташкентского государственного педагогического университета, а Шавкат Сафарович Шарипов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.
Шавкат Сафарович Шарипов теперь возглавляет Джизакский государственный педагогический институт, а Абдугани Джуманазарович Холбеков освобожден от этой должности.
Баходир Бойпулотович Сабиров назначен ректором Навоийского государственного педагогического института, а Бахтиер Худайбердиевич Данияров освобожден от этой должности.
Собитхон Ташпулатович Тургунов будет управлять образовательным процессом Наманганского государственного университета, и в связи с этим Музаффар Хошимович Эсанов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора.
Новый ректор и директор: кого назначили на высокие позиции? >>
Ботир Шукуриллаевич Усманов назначен ректором Ташкентского химико-технологического института, а Шухрат Ахмаджанович Муталов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Азамат Мухитдинович Шамсиев освобожден от должности ректора Самаркандского государственного медицинского института.
Жасур Алимджанович Ризаев стал ректором Самаркандского государственного медицинского института и в связи с этим освобожден от должности ректора Ташкентского государственного стоматологического института.
Орифжан Шадиевич Базаров возглавил Каршинский инженерно-экономический институт, а Назирила Насимханович Махмудов освобожден от этой должности.
Шариббой Туланович Эргашев назначен ректором Наманганского инженерно-строительного института, а Шукуржон Шарипович Кенжабоев освобожден от этой должности.
Мамиржон Юсупович Атаджанов стал ректором Кокандского государственного педагогического института, а Азизжон Гуломжонович Эминов освобожден от этой должности.
Абдуллажон Кадирович Хамракулов назначен исполнительным директором - заместителем директора Ташкентского областного филиала Астраханского государственного технического университета.