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Расклад сил: 10 новых ректоров возглавили вузы Узбекистана

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (345)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13469694/Rasklad-sil-10-novykh-rektorov-vozglavili-vuzy-Uzbekistana.html

В правительстве расставили акценты в системе высшего образования. Подписан документ, согласно которому сразу 10 ректоров сменили свои позиции.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Принято постановление Правительства "О назначении ректоров высших учебных заведений", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Один из ведущих вузов Узбекистана возглавил новый ректор

Согласно постановлению, назначены ректоры 10 вузов страны. В том числе:

Алишер Юсубжанович Умаров стал ректором Ташкентского государственного педагогического университета, а Шавкат Сафарович Шарипов освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Шавкат Сафарович Шарипов теперь возглавляет Джизакский государственный педагогический институт, а Абдугани Джуманазарович Холбеков освобожден от этой должности.

Баходир Бойпулотович Сабиров назначен ректором Навоийского государственного педагогического института, а Бахтиер Худайбердиевич Данияров освобожден от этой должности.

Собитхон Ташпулатович Тургунов будет управлять образовательным процессом Наманганского государственного университета, и в связи с этим Музаффар Хошимович Эсанов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора.

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Ботир Шукуриллаевич Усманов назначен ректором Ташкентского химико-технологического института, а Шухрат Ахмаджанович Муталов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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Азамат Мухитдинович Шамсиев освобожден от должности ректора Самаркандского государственного медицинского института.

Жасур Алимджанович Ризаев стал ректором Самаркандского государственного медицинского института и в связи с этим освобожден от должности ректора Ташкентского государственного стоматологического института.

Орифжан Шадиевич Базаров возглавил Каршинский инженерно-экономический институт, а Назирила Насимханович Махмудов освобожден от этой должности.

Шариббой Туланович Эргашев назначен ректором Наманганского инженерно-строительного института, а Шукуржон Шарипович Кенжабоев освобожден от этой должности.

Мамиржон Юсупович Атаджанов стал ректором Кокандского государственного педагогического института, а Азизжон Гуломжонович Эминов освобожден от этой должности.

Абдуллажон Кадирович Хамракулов назначен исполнительным директором - заместителем директора Ташкентского областного филиала Астраханского государственного технического университета.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (345)
Теги:
назначение, правительство, Постановление, Министерство высшего и среднего специального образования, вузы



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