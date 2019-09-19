Новый ректор и директор: кого назначили на высокие позиции?

Министерство юстиции обнародовало информацию о новых главах Ташкентского государственного юридического университета и Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Новым ректором Ташкентского государственного юридического университета назначен Хакимов Рахим Расулжонович, сообщает Минюст.

Ранее он занимал должность председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

Назначенец родился в 1983 году в Наманганской области. В 2003-м окончил Наманганский государственный университет, в 2005 году - Ташкентский государственный юридический институт по специальности "юрист". Доктор юридических наук.

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Еще одно назначение - директором Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана назначен Абдусаттаров Тулкин Сайфуллаевич.

С марта 2019 года осуществлял деятельность в должности председателя Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Новый директор родился в 1978 году в Джизакской области. В 1999-м окончил Самаркандский государственный университет, в 2003 году - Университет мировой экономики и дипломатии, в 2007-м - Национальный университет Узбекистана по специальности "юрист".