Минтранс Узбекистана будет утверждать график полетов иностранных компаний

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане утверждена новая Инструкция по выполнению иностранными авиаперевозчиками регулярных полетов в республику, сообщает пресс-служба Минтранса страны.
Согласно документу, рассмотрением и утверждением расписаний полетов иностранных авиаперевозчиков будет заниматься Министерство транспорта при участии Агентство "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация" и АО "Uzbekistan Airports".
Инструкция разработана в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации и Указом президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта".
Эти меры направлены на развитие авиационной отрасли страны, а также на повышение конкуренции на рынке авиаперевозок.
Эляр Ганиев призвал зарубежных партнеров не бояться конкуренции в Узбекистане, заметив, что многомиллионная страна дает большой простор для развития.