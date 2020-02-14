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Самолет

Минтранс Узбекистана будет утверждать график полетов иностранных компаний

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13470237/Mintrans-Uzbekistana-budet-utverzhdat-grafik-poletov-inostrannykh-kompaniy.html

В республике принята новая инструкция по выполнению регулярных авиаперевозок иностранными компаниями. Согласовывать расписание полетов будет Министерство транспорта, служба аэропортов и аэронавигации.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане утверждена новая Инструкция по выполнению иностранными авиаперевозчиками регулярных полетов в республику, сообщает пресс-служба Минтранса страны.

Согласно документу, рассмотрением и утверждением расписаний полетов иностранных авиаперевозчиков будет заниматься Министерство транспорта при участии Агентство "Узавиация", ГУП Центр "Узаэронавигация" и АО "Uzbekistan Airports".

Инструкция разработана в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации и Указом президента Узбекистана "О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта".

Эти меры направлены на развитие авиационной отрасли страны, а также на повышение конкуренции на рынке авиаперевозок.

Министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев
© Sputnik / Людмила Прибыльская
Ганиев призвал иностранные компании не бояться конкуренции в Узбекистане
Так, в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему 19-20 февраля международному авиационному форуму в Ташкенте, министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев заявил о планах по созданию в республике до пяти новых авиакомпаний, а также способствовать приходу на узбекский рынок зарубежных перевозчиков. Министр заверил, что в ближайшие годы монополия "Узбекских авиалиний" сойдет на нет, что приведет к появлению здоровой конкуренции, снижению цен на авиабилеты и к повышению качества обслуживания пассажиров.

Эляр Ганиев призвал зарубежных партнеров не бояться конкуренции в Узбекистане, заметив, что многомиллионная страна дает большой простор для развития. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Эляр Ганиев, Министерство транспорта Республики Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways, авиакомпания, гражданская авиация, Узбекистан



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