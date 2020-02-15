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В одном из крупнейших районов Ташкента отключат отопление

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200215/13470813/V-odnom-iz-krupneyshikh-rayonov-Tashkenta-otklyuchat-otoplenie.html

Подачу тепловой энергии приостановят сегодня с 12:00 до 20:00 по местному времени в связи со строительством линии метрополитена.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Пресс-служба столичного хокимията предупредила жителей о том, что сегодня, 15 февраля с 12:00 до 20:00 будет прекращена подача тепловой энергии для потребителей, проживающих на 11 квартале Юнусабада в жилых домах с номерами от 1 до 26.

Такие меры предприняты в связи со строительством Юнусабадской линии ташкентского метрополитена. 

В ГУП "Тошиссиккуввати" принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, в минувшую среду на весь день отключали газ в трех районах Ташкента в связи со строительством линии метро около рынка "Куйлюк". Планировали провести ремонт газопровода высокого давления, проходящего через территорию строительства.

Теги:
Хокимият Ташкента, Юнусабадский район, теплоснабжение, Таштеплоэнерго, тепло



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