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Турция поставит в Узбекистан наборы для быстрого обнаружения коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200216/13473682/Turtsiya-postavit-v-Uzbekistan-nabory-dlya-bystrogo-obnaruzheniya-koronavirusa.html

Данные приборы позволяют выявить заболевание за два часа. Поставки начнутся в ближайшее время. О стоимости сделки не сообщается.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. Узбекистан импортирует турецкие комплекты для обнаружения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, пишет Reuters.

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Новые тест-системы позволяют диагностировать заболевание за два часа с точностью до 99,6%.

По словам министра, Узбекистан и Кыргызстан запросили по 10 тысяч таких комплектов. Поставки начнутся в ближайшие дни.

Коджа подчеркнул, что эти наборы произведены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помощь странам Центральной Азии в борьбе с коронавирусом также активно оказывает Россия. В начале февраля страна на безвозмездной основе передала государствам-членам ЕАЭС и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.

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По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1665, всего удалось вылечить 9419 человек.

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Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Теги:
Эпидемия, Узбекистан, Турция, коронавирус



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