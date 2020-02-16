Жительницу Термеза задержали при попытке продать 8-летнего сына

В Узбекистане регулярно сообщают о случаях продажи родителями своих детей. Суммы, которые просят у покупателей, могут превышать $9000.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. В Сурхандарьинской области Узбекистана задержана местная жительница, пытавшаяся продать своего восьмилетнего сына. Об этом сообщает региональное УВД.

Женщину задержали с поличным в одном из кафе Ангорского района, когда та получала деньги. Своего ребенка мать оценила в два миллиона сумов. Кто выступал покупателем, не уточняется.

Какие-либо детали дела также не раскрываются.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Торговля несовершеннолетними", которая предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Случаи продажи собственных детей в Узбекистане совсем не редкость. Недавно в Андижане была задержана молодая женщина, которая пыталась продать своего восьмимесячного ребенка за пять тысяч долларов (около 47,5 миллиона сумов).

В июне сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов. В том же месяце в Карши была задержана женщина, которая продавала десятидневного младенца за тысячу долларов.