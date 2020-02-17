В своей речи она выразила уверенность, что узбекским женщинам есть что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева выступила на Глобальном женском форуме в Дубае (Global Women’s Forum Dubai), сообщает "Газета.уз".

По словам дочери президента Узбекистана, пришло время дать женщинам возможность расправить плечи и показать во всех красках свои способности и качества без страха и ограничений.

Telegram "Узбекским женщинам есть что сказать миру": выступление Саиды Мирзиёевой в Дубае

"Международные стандарты постепенно влияют на социальную жизнь в стране, усиливается гендерная политика, улучшается повседневная жизнь женщин. Тем не менее есть определенные культурные восприятия, которые ограничивают роль женщин в рамках матерей, жен, дочерей, невесток. Эти рамки не соответствуют нашим высоким целям", — заявила она.

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По мнению Саиды, нынешняя цель - создать благоприятную среду для женщин, чтобы их способности и таланты проявляли себя во всей красе и они могли расти как личности.

Саида Мирзиёева выступит на глобальном женском форуме >>

"Учитывая постоянные социальные трансформации, с которыми сталкивается сегодня человечество, некоторые предрассудки и стереотипы обретают новую силу. Они могут разрушать жизни тех, кого принято считать наиболее чувствительными и уязвимыми к таким проявлениям: женщин и молодое поколение. Так давайте обратим все наши достижения против этих сил и на благо своего прогрессивного будущего", — призвала она.

Telegram Выступление Саиды Мирзиёевой в Дубае

Саида Мирзиёева выразила уверенность, что женщины Узбекистана способны сделать вклад в мировой прогресс, и задача страны — создать благоприятную почву для этого.

"Самая сложная задача — это убедить самих женщин в том, что они достойны лучшего. Нам предстоит сложный путь, но он стоит того. Усиливая женщин, мы усиливаем нацию, мы укрепляем все человечество!" - заключила она.

Напомним, Саида Мирзиёева участвует в мероприятии как член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана по приглашению вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Форум GWFD 2020 проводится Организацией женщин Дубая.