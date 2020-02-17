Зима не отпускает: в Узбекистан снова придут морозы и снег

Прогноз оставляет желать лучшего: на этой неделе жителей снова ждут снег и морозы. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. На этой неделе в Узбекистане снова ожидаются дожди, заморозки и снегопад, сообщает Узгидромет.

Буквально на днях, в ночные часы, местами пройдут осадки в виде дождя и снега по всей территории, кроме северных районов.

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В середине недели в ночные часы жителей республики ожидают даже морозы - температура опустится до минус 1-3 °C, но зато днем, за счет солнца, повысится до 10-15° тепла.

Напомним, на прошлой неделе в Узбекистан приходили сильнейшие дожди, от которых затопило школы и дороги.