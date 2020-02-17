"Такое нельзя разбазаривать": узбекистанцы о защите Конституцией земель РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что он поддерживает закрепление в Конституции страны запрета на любое отчуждение российских земель.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане считают логичным и закономерным заявление президента РФ о необходимости закрепить законодательно территориальную целостность России.

Директор Института демократии и прав человека, член Консультативного совета при президенте Узбекистана Сайёра Ходжаева подчеркнула, что такие положения вполне отвечают национальным интересам РФ.

"Владимир Путин — патриот своей Отчизны, и он, высказывая свою приверженность конституционному закреплению запрета на отчуждение российских земель, еще раз подтверждает, что как руководитель государства исключительно за целостность своей страны. Думается, что одной Аляски им было достаточно, чтобы прийти к такому решению", — подчеркнула Ходжаева.

По ее мнению, такой подход понятен и логичен для большинства лидеров государств.

Инициативу поддержал также известный узбекский музыкант и композитор Ухтам Хакимов. По его мнению, такие стратегические идеи можно только приветствовать.

"Я полностью в этом плане поддерживаю заявление президента России – такое богатство ни в коем случае нельзя разбазаривать", — заявил артист.

Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию РФ в середине января этого года инициировал сразу несколько важных поправок в главный закон страны. Они касаются, прежде всего, роли и полномочий обеих палат парламента, требований к кандидатам в президенты и депутаты парламента. Кроме того, глава государства пообещал подумать над формулировками о статусе семьи. При этом Путин заверил, что пока он будет руководить страной, в РФ не появится понятий родитель №1 и родитель №2 — только папа и мама.

Решить судьбу изменений россиянам предстоит на референдуме. Кстати, российский лидер выразил пожелание, чтобы всеобщее волеизъявление состоялось в будний день, который будет официально объявлен выходным.