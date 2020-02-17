"Слишком многие люди были ослеплены", - немецкий писатель благодарит СССР за победу

На одном из посланий в рамках проекта #ПочтаПобеды хотелось бы остановиться отдельно. Оно пришло из Германии и не предназначалось какому-то конкретному герою. Его автор - немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг, адресовал свое письмо целому народу.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Проект #ПочтаПобеды получает большое количество откликов со всех уголков планеты. Люди пишут ветеранам с признанием и благодарностью за победу и мир, за возможность строить планы на будущее и жить без страха.

Но на одном из посланий хотелось бы остановиться отдельно. Оно пришло из Германии и не предназначалось какому-то конкретному герою. Его автор - немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг, адресовал свое письмо целому народу. Он благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

"Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий", - пишет автор письма.

Весточка Победы, за которую воевали: герой великой битвы ждет письма >>

От действий нацистов пострадали целые народы, в том числе и немцы, добавляет Фихтенберг. В этой связи он благодарит СССР за освобождение Европы от нацизма.

Напомним, в начале февраля RT представил проект #ПочтаПобеды, который отразил в себе судьбы ветеранов, их воспоминания и взгляд на происходящее сегодня.

Герои военных действий ждут наших с вами писем. Они очень хотят рассказать нынешнему поколению истинную историю тех страшных событий. Но они боятся не успеть...

Присылайте свои письма по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Мы обязательно доставим их адресатам. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов — на электронный адрес: pochtapobedy@rttv.ru.