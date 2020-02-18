Мужчин больше: численность населения Узбекистана превысила 34 миллиона

Однако пока число выбывших из Узбекистана на данный момент составило 24,6 миллиона, а прибывших – 23,5 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на сегодняшний день, 18 февраля, составила 34 002 410 человек, сообщили в Госкомстате.

Среди них лидируют мужчины. Их в республике оказалось больше - 17 093 012, а женщин, соответственно, 16 909 398 человек.

"С начала года было зарегистрировано 126 768 родившихся детей, смертей зафиксировано 29 051", - говорится в информации.

Число прибывших – 23 502 человека, выбывших из страны – 24 608.

Напомним, еще в январе численность постоянного населения Узбекистана составляла 33,9 миллиона человек.

Стала известна численность постоянного населения Узбекистана >>

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 января 2020 года наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской - 11,4%, Ферганской - 11,1%, Кашкадарьинской - 9,7% и Андижанской - 9,2% областях.