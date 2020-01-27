Стала известна численность постоянного населения Узбекистана

Органами ЗАГС было зарегистрировано 310,9 тысячи браков, 31,4 тысячи разводов 815,9 тысячи родившихся детей и 158,8 тысячи человек, прибывших в республику.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана составила 33,9 миллиона человек и с начала года увеличилась на 650,3 тыс. человек, или на 2,0%, сообщает Госкомстат.

"Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 января 2020 года наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской - 11,4%, Ферганской - 11,1%, Кашкадарьинской - 9,7% и Андижанской - 9,2% областях", - говорится в сообщении.

Известно, что 30,5% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,9% - в трудоспособном возрасте и 10,6% - старше трудоспособного возраста.

За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 815,9 тысячи родившихся детей, соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 24,3 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, увеличился на 1,0 промилле.

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За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 155,0 тыс. смертей, соответственно коэффициент смертности составил 4,6 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, снизился на 0,1 промилле. Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-декабрь 2019 года 60,3% умерли от болезней системы кровообращения; 10,0% - от новообразований; 6,3% - от несчастных случаев, отравлений и травм; 5,5% - от болезней органов пищеварения; 4,2% - от болезней органов дыхания; 1,4% - от инфекционных и паразитарных заболеваний и 12,3% - от других болезней.

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За период с января по декабрь 2019 года органами ЗАГС было зарегистрировано 310,9 тыс. браков. Рост зарегистрированных браков, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, наблюдался в Самаркандской (3,4%), Хорезмской (1,5%), Ферганской (1,4%) областях, Республике Каракалпакстан (1,3%) и Кашкадарьинской (1,3%) области.

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За период с января по декабрь 2019 года органами ЗАГС зарегистрировано 31,4 тыс. разводов. Рост зарегистрированных разводов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, наблюдался в Андижанской области (12,0%), Республике Каракалпакстан (7,5%), Самаркандской (6,9%) и Навоийской (5,5%) областях.

За январь-декабрь 2019 года число прибывших составило 158,8 тыс. человек, а число выбывших –169,5 тыс. человек. Сальдо миграции достигло минус 10,7 тыс. человек и, в аналогичном периоде 2018-го, минус 14,7 тыс. человек. Высокий уровень сальдо миграции приходится на Кашкадарьинскую (минус 6,9 тыс. человек), Самаркандскую (минус 5,6 тыс. человек), Ташкентскую (минус 4,6) области и Республику Каракалпакстан (минус 4,2 тыс. человек).