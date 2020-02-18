Еще одна женщина назначена хокимом в Узбекистане

На позиции хокима района Дилфуза Джумановна сменила Улмасжона Мамадаминова, который, по сообщению хокимията, перешел на другую работу.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. На очередной сессии Совета народных депутатов Уралова Дилфуза Джумановна назначена хокимом Баяутского района Сырдарьинской области. Об этом сообщает Telegram-канал администрации области.

На данной позиции Дилфуза Джумановна сменила Улмасжона Мамадаминова, который, по сообщению хокимията, перешел на другую работу. Нужно отметить, что новую кандидатуру депутаты одобрили единогласно.

Назначение женщины главой администрации района области - уже пятое по счету в истории Узбекистана.

До этого в разные годы независимого развития страны женщины четырежды возглавляли районы Андижанской, Хорезмской, Самаркандской и Наманганской областей.

Напомним, в минувшее воскресенье заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева выступила на Глобальном женском форуме в Дубае.

В своей речи она подчеркнула, что "пришло время дать женщинам возможность расправить плечи и показать во всех красках свои способности и качества без страха и ограничений".