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Паспорт и бланк в руках избирателя

Закон о гражданстве рассмотрен в Узбекистане - что изменится

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200219/13497968/Zakon-o-grazhdanstve-rassmotren-v-Uzbekistane---chto-zhdet-grazhdan.html

Сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, продлевается срок постановки на консульский учет.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане депутаты рассмотрели проект закона наделить правами людей, проживающих в республике, но так и не получивших гражданства, сообщается на сайте парламента.

В документе говорится, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее здесь до вступления в силу этого закона, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

"Будут созданы благоприятные правовые возможности для приема в гражданство Республики Узбекистан в упрощенном порядке. Сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, продлевается срок постановки на консульский учет", - говорится в сообщении.

В частности, в проект закона вносятся нормы по созданию механизмов электронного межведомственного сотрудничества для рассмотрения вопросов гражданства.

Почти 50 тысяч лиц без гражданства получат паспорта Узбекистана >>

Напомним, Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов.

В январе Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, автоматически получат паспорта страны в этом году.

Теги:
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