Закон о гражданстве рассмотрен в Узбекистане - что изменится

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане депутаты рассмотрели проект закона наделить правами людей, проживающих в республике, но так и не получивших гражданства, сообщается на сайте парламента.

В документе говорится, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее здесь до вступления в силу этого закона, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

"Будут созданы благоприятные правовые возможности для приема в гражданство Республики Узбекистан в упрощенном порядке. Сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, продлевается срок постановки на консульский учет", - говорится в сообщении.

В частности, в проект закона вносятся нормы по созданию механизмов электронного межведомственного сотрудничества для рассмотрения вопросов гражданства.

Почти 50 тысяч лиц без гражданства получат паспорта Узбекистана >>

Напомним, Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов.

В январе Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, автоматически получат паспорта страны в этом году.