Какие растения нельзя будет вырубать — новый список

Напомним, что в Узбекистане с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020-го введен мораторий на вырубку ценных видов деревьев, не входящих в государственный лесной фонд.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило перечень из 78 ценных сортов деревьев и кустарников, которые не входят в государственный лесной фонд, но которые между тем запрещено вырубать.

Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

В перечень вошли такие виды деревьев, как платан, ясень, дуб, грецкий орех, туя, секвойя. В списке также оказались белая акация, можжевельник, тюльпановое дерево, кедр, каштан, миндаль и магнолия.

В списке также значатся также кустарники — сирень, гибискус, самшит, жасмин.

Согласно постановлению, не допускается:

принятие заявлений на вырубку через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных государственных услуг;

выдача заключений о вырубке деревьев и кустарников территориальными органами экологии и охраны окружающей среды;

оформление разрешений хокимиятами районов и городов для вырубки деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, которые подпадают под мораторий.

Власти отдельно подчеркнули, что обрезку и вырубку растений, поврежденных в результате воздействия природных факторов, болезней, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, могут проводить только городские управления по благоустройству.

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Напомним, мораторий на вырубку ценных видов деревьев, не входящих в государственный лесной фонд, был введен с 1 ноября 2019 по 31 декабря 2020 года указом президента. Однако есть один момент — мораторий не касается заключений на рубку деревьев, выданных до 1 ноября.