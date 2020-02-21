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Строительство здания

Для строительства общежитий необходимо почти 3 трлн сумов

© CC0 / pixabay / joffi
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200221/13515797/Dlya-stroitelstva-obschezhitiy-Minvuz-zaprosil-pochti-3-trln-sumov.html

Более 68 тыс. учащимся вузов негде жить, заявили в Министерстве высшего и среднего специального образования. Для этого необходимо построить 170 общежитий на 400 мест каждое.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Комитет Законодательной палаты по вопросам науки, образования, культуры и спорта отправил запрос в Министерство высшего и среднего специального образования, сообщили в нижней палате Олий Мажлиса.

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В парламентском запросе требовалось предоставить результаты работ по обеспечению студентов вузов общежитиями. Известно, что более 68 тыс. учащимся негде жить.

В министерстве сообщили, что в рамках программы по комплексному развитию системы высшего образования в 2016-2019 гг. построено четыре общежития по 1600 мест, 28 — реконструировано. В 185 — проведены ремонтные работы, обеспечено их оснащение.

Внесено предложение в ходе инвестиционной программы на 2020-2022 гг. возвести еще 13 общежитий на 4 610 мест и 35 реконструировать.

Так, в Ургенчском государственном университете за счет внебюджетных средств строится новое общежитие на 500 мест, которое будет сдано в сентябре с началом нового учебного года. Несмотря на эту работу, часть студентов все еще вынуждена снимать квартиры.

Для охвата 68 354 учащихся, по данным министерства, необходимо построить 170 общежитий на 400 мест каждое. На что понадобится почти 3 трлн сумов.

А если учесть тот факт, что до 2030 года повысится на 50 процентов квота приема в вузы, то в ближайшие 10 лет необходимо построить еще 300 общежитий.

Для этого предложено привлечь предпринимателей и освободить их от налоговых и других обязательных платежей, выделить им льготные кредитные средства и земельные участки для строительства.

По итогам представленной информации на пленарном заседании депутатами Законодательной палатой принято решение о принятии ее к сведению, также об осуществлении Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта парламентского контроля за исполнением работ в данном направлении.

Напомним, несмотря на нехватку мест для проживания студентов и средств на оснащение общежитий, в Навоийской области Генпрокуратурой выявлен факт хищения бюджетных средств. Стоимость мебели для общежития педагогического университета в Навои, указанная в отчетных документах, в 4 раза превысила фактическую.

Теги:
Законодательная палата Олий Мажлиса, Инвестиции, Строительство, общежитие, Министерство высшего и среднего специального образования



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