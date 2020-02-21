В Узбекистане внедрят российскую разработку по лечению инсульта

Медик считает, что именно российская разработка, в отличие от западных аналогов, при лечении инсульта "позволяет двигаться вперед, оказывая все более эффективную помощь больным".

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Врачи Узбекистана предложили внедрить по всей республике российскую разработку по лечению инсульта, сообщает пресс-служба.

Внедрить предлагается российский аппарат терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ–01, производимый концерном "Калашников",

"Данный аппарат может спасти человеку не только жизнь, но и интеллект, без которого не возможна полноценная жизнь", - рассказывает заведующий отделением нейрохирургической реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) Узбекистана Хуршид Хамиджанович Дадаев.

Медик считает, что именно российская разработка, в отличие от западных аналогов, при лечении инсульта "позволяет двигаться вперед, оказывая все более эффективную помощь больным".

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Принцип работы VIRSAR АТГ–01 основан на контролируемом охлаждении головного мозга до температуры не ниже 29⁰С без развития общего охлаждения тела. Охлаждение осуществляется с помощью специального шлема-криоаппликатора, по которому циркулирует охлаждающая жидкость. Аппарат позволяет в течение часа понизить температуру коры больших полушарий на 1,5-2°С, а при длительности процедуры более восьми часов – на 4-6°С. Холод воздействует на очаг поражения напрямую, снижает метаболизм нейронов, укрепляет прочность мембран клеток, снижает их потребность в кислороде. В результате, он делает их более жизнеспособными, значительно удлиняет процесс обратимых изменений мозга, а значит, многократно увеличивает шанс больного на спасение.