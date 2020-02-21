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Для жителей ряда стран СНГ упростят процесс получения гражданства РФ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200221/13520366/Dlya-zhiteley-ryada-stran-SNG-uprostyat-protsess-polucheniya-grazhdanstva-RF-.html

В проекте закона предусмотрена возможность получения российского гражданства без отказа от уже имеющегося.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Процесс получения гражданства РФ могут упростить для жителей Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана, сообщает Telegram канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Законопроект предполагает сокращение сроков принятия российского гражданства. Как рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, вводятся следующие положения:

Толстой об упрощении процедуры получения российского гражданства >>

- Не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство;

- жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение";

- проект закона будет предусматривать возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося.

Законопроект об упрощенном праве на гражданство РФ внесут в Госдуму до конца февраля.

Теги:
Законопроект, Россия, гражданство



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