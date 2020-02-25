Холода не будет: в Узбекистане потеплеет уже к концу недели

29 февраля холод окончательно уйдет из Узбекистана - температура повысится до 15 градусов тепла днем и 5 градусов ночью.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Прогноз не оправдался - похолодание придет в Узбекистан всего на пару дней, сообщает Узгидромет.

Согласно новым данным, 26 и 27 февраля по республике ожидаются дожди, снег и сильный ветер, однако уже 28 февраля осадки могут быть только по Сурхандарьинской и Ферганской областям.

В остальных районах будет сухо, до 5-10 градусов тепла, но с ночными морозами.

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29 февраля холод окончательно уйдет из Узбекистана - температура повысится до 15 градусов тепла днем и 5 градусов ночью.

Напомним, на прошлой неделе в республике прошли дожди и снегопады, ночью температура опускалась до 3 градусов мороза.