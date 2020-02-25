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Власти Узбекистана обяжут "Яндекс.Такси" открыть call-центр для пассажиров

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13538466/Vlasti-Uzbekistana-obyazhut-YandeksTaksi-otkryt-call-tsentr-dlya-passazhirov.html

Сервис на сегодняшний день предоставляет в республике обратную связь только в виде отправки сообщений по электронной почте.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана заявил о необходимости создания компанией "Яндекс" в республике единого call-центра, который бы позволил защитить права пассажиров такси.

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Вопрос был поднят на встрече с представителями компании, которые обратились в комитет с жалобой на корпорацию Google.

Жалоба состояла в следующем: по мнению представителей "Яндекса", Google, которая является разработчиком ОС Android, поисковой системы Google, магазина приложений Google Play и других различных сервисов, ограничивает производителей гаджетов в выборе партнеров — разработчиков мобильных приложений и сервисов и их предустановки на устройства на базе Android. 

В комитете пообещали изучить вопрос на предмет соблюдения условий конкуренции при установке приложений на оснащенные Android гаджеты, которые завозятся в республику.

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Представители Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете отметили, насколько популярен в Узбекистане сервис "Яндекс.Такси".

Однако есть и проблема: клиенты не раз жаловались в комитет на отсутствие единого call-центра, из-за чего нет возможности вовремя получить обратную связь. На данный момент, все, как можно связаться c "Яндексом", — это только путем отправки сообщения по электронной почте.

Теги:
пассажиры, Узбекистан, Яндекс Такси, Яндекс



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