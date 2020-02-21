Узбекистан хочет разместить у себя серверы Google, Facebook и Yandex

Это поспособствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Узбекистан проведет переговоры с Google, Facebook и Yandex по размещению серверов этих компаний на территории страны, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

По мнению первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, это позволит повысить скорость доступа в Интернет для пользователей в республике.

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Он добавил, что в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов.

"Это поспособствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения и других видов контента, предоставляемых от данных сервисов", - говорит Умаров.

Несколько дней назад бывший региональный директор "Яндекса" в Узбекистане Евгений Лукьянчиков рассказал в своем посте в Facebook о том, как в республике происходит digital-суицид.

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По его мнению, в отличие от многих областей развития Узбекистана, в цифровой экономике происходит последовательный digital-суицид из-за блокировки WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировки YouTube и Facebook в прошлом году, а также налога на Google в этом году.