В аэропорту Ташкента поместили на карантин пассажиров рейса из Сеула

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Пассажиров рейса HY514 авиакомпании "Узбекские авиалинии", прибывших сегодня из Сеула в Ташкент, поместили на карантин в отельном терминале аэропорта.
"В целях предупреждения распространения коронавируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта Ташкент", - говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways.
После того, как Минздрав проведет ряд необходимых профилактических мероприятий и если ни у кого из прибывших не выявят симптомы ОРВИ, пассажиры смогут покинуть карантинное помещение.
Напомним, Южная Корея стала второй страной после Китая по числу заболевших коронавирусом. На данный момент, общее число зараженных в стране составляет 1 595 человек.
Власти Южной Кореи подняли уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 770. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.
Эпидемия охватила 29 стран.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.