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Пассажиры в аэропорту

В аэропорту Ташкента поместили на карантин пассажиров рейса из Сеула

Pixabay
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13548784/V-aeroportu-Tashkenta-pomestili-na-karantin-passazhirov-reysa-iz-Seula.html

Количество и гражданство пассажиров данного рейса не уточняется. После проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны Минздрава и при отсутствии симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Пассажиров рейса HY514 авиакомпании "Узбекские авиалинии", прибывших сегодня из Сеула в Ташкент, поместили на карантин в отельном терминале аэропорта.

"В целях предупреждения распространения коронавируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале международного терминала аэропорта Ташкент", - говорится в сообщении пресс-службы Uzbekistan Airways.

После того, как Минздрав проведет ряд необходимых профилактических мероприятий и если ни у кого из прибывших не выявят симптомы ОРВИ, пассажиры смогут покинуть карантинное помещение.

Напомним, Южная Корея стала второй страной после Китая по числу заболевших коронавирусом. На данный момент, общее число зараженных в стране составляет 1 595 человек.

Власти Южной Кореи подняли уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 770. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

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Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (123)
Теги:
Карантин, коронавирус, самолет, Узбекистан, Южная Корея, Ташкент, Сеул



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