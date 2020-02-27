Узбекские вузы уже в этом году начнут выдавать дипломы с QR-кодом

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Вузы Узбекистана с 2020 года начнут выдавать дипломы с QR-кодом, заявил министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов на международной научно-практической конференции, посвященной результатам реализации проекта "Высшее образование — сфера без коррупции". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие проходит в Ташкенте 27-28 февраля. В нем также принимают участие международные и отечественные эксперты, сотрудники Генпрокуратуры и ее академии, ректоры ряда вузов и другие официальные лица.

По словам Инома Маджидова, для устранения причин и условий распространения коррупции в системе высшего образования была разработана и утверждена новая "дорожная карта".

"В нее были добавлены механизмы для электронизации процесса обучения в рамках "электронного университета" и, в конечном итоге, обеспечения прозрачности процесса. В этом году начнется выдача дипломов о высшем образовании с QR-кодом", — сказал министр.

Он отметил, что введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Также этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.