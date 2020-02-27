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Открытие коворкинг-центра в Ташкентском архитектурно-строительном институте

Узбекские вузы уже в этом году начнут выдавать дипломы с QR-кодом

Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13549767/Uzbekskie-vuzy-uzhe-v-etom-godu-nachnut-vydavat-diplomy-s-QR-kodom.html

Система QR-кодирования является наиболее эффективным решением для определения подлинности дипломов.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Вузы Узбекистана с 2020 года начнут выдавать дипломы с QR-кодом, заявил министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов на международной научно-практической конференции, посвященной результатам реализации проекта "Высшее образование — сфера без коррупции". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Портфели
© Sputnik / Сергей Субботин
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Мероприятие проходит в Ташкенте 27-28 февраля. В нем также принимают участие международные и отечественные эксперты, сотрудники Генпрокуратуры и ее академии, ректоры ряда вузов и другие официальные лица.

По словам Инома Маджидова, для устранения причин и условий распространения коррупции в системе высшего образования была разработана и утверждена новая "дорожная карта".

"В нее были добавлены механизмы для электронизации процесса обучения в рамках "электронного университета" и, в конечном итоге, обеспечения прозрачности процесса. В этом году начнется выдача дипломов о высшем образовании с QR-кодом", — сказал министр.

Он отметил, что введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Также этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.

Теги:
Коррупция, борьба с коррупцией, диплом, Образование



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