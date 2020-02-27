Разработчик Angry Birds готов помочь узбекским ученым в создании IT-продуктов

По мнению Питера Вестербака, в Узбекистане много молодых людей, которые могут создавать инновационные продукты и стартапы.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Разработчик всемирно известной игры Angry Birds Питер Вестербака при встрече с министром народного образования Узбекистана обещал поспособствовать развитию сотрудничества в этой сфере между Узбекистаном и Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вестербака отметил, что главной целью его визита в республику является обмен опытом и совместная реализация ряда проектов по повышению качества образования. По мнению разработчика, в Узбекистане много молодых людей, которые могут создавать инновационные продукты и стартапы.

В ходе встречи стороны обсудили возможные направления партнерского диалога между двумя странами в сфере образования. В частности, шла речь о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки учителей, сертификации педагогов и совершенствованию учебных программ.

Как мы сообщали ранее, Питер Вестербака принял участие в тренинге, который состоялся в столичном Университете Инха. Мероприятие было призвано продемонстрировать работу IT-индустрии Европы, чтобы повысить квалификацию отечественных специалистов.

Кроме того, участники тренинга смогли задать все интересующие вопросы человеку, который создал, пожалуй, самую популярную игру десятилетия.