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Разработчик игры Angry Birds Питер Вестербака и министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов

Разработчик Angry Birds готов помочь узбекским ученым в создании IT-продуктов

Министерство народного образования Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13555760/Razrabotchik-Angry-Birds-gotov-pomoch-uzbekskim-uchenym-v-sozdanii-IT-produktov-.html

По мнению Питера Вестербака, в Узбекистане много молодых людей, которые могут создавать инновационные продукты и стартапы.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Разработчик всемирно известной игры Angry Birds Питер Вестербака при встрече с министром народного образования Узбекистана обещал поспособствовать развитию сотрудничества в этой сфере между Узбекистаном и Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вестербака отметил, что главной целью его визита в республику является обмен опытом и совместная реализация ряда проектов по повышению качества образования. По мнению разработчика, в Узбекистане много молодых людей, которые могут создавать инновационные продукты и стартапы.

В ходе встречи стороны обсудили возможные направления партнерского диалога между двумя странами в сфере образования. В частности, шла речь о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки учителей, сертификации педагогов и совершенствованию учебных программ.

Амир Абидов
© Foto : Из личного архива Амира Абидова
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Как мы сообщали ранее, Питер Вестербака принял участие в тренинге, который состоялся в столичном Университете Инха. Мероприятие было призвано продемонстрировать работу IT-индустрии Европы, чтобы повысить квалификацию отечественных специалистов.

Кроме того, участники тренинга смогли задать все интересующие вопросы человеку, который создал, пожалуй, самую популярную игру десятилетия.

 

Теги:
Узбекистан, Финляндия, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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