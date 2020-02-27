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Специалисты министерства здравоохранения в аэропорту Ташкента

У 232 пассажиров рейса Сеул—Ташкент не обнаружен коронавирус

Узбекские авиалинии
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (126)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13556706/U-232-passazhirov-reysa-SeulTashkent-ne-obnaruzhen-koronavirus.html

Ранее утром пассажиров рейса HY514 авиакомпании "Узбекские авиалинии" поместили на карантин в отельном терминале аэропорта.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. У 232 пассажиров и 12 членов экипажа самолета, прибывшего сегодня из Сеула в Ташкент, не обнаружены признаки ОРВИ или коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании "Узбекские авиалинии".

"Осмотр всех пассажиров показал, что у них отсутствуют признаки ОРВИ и коронавируса, среди них 21 гражданин России", - сказал представитель авиакомпании.

Сообщается, что все пассажиры начали покидать карантинное помещение, в которое их поместили по прилете.

Напомним, данные меры принимались в рамках борьбы с эпидемией, которая активно распространяется в Южной Корее. Страна стала второй после Китая по числу заболевших коронавирусом — это 1 595 человек.

Власти Южной Кореи подняли уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 81 тысячу человек. Число скончавшихся - 2 801. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

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Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (126)
Теги:
Самолет, пассажиры, Узбекистан, Южная Корея, Ташкент, Сеул, коронавирус



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