Фуркат Махмудходжаев назначен главой пресс-службы хокимията Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Руководителем пресс-службы хокимията Ташкента и советником хокима по информационной политике назначен Фуркат Махмудходжаев.
Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.
Фуркат Махмудходжаев родился в 1965 году в Ташкенте.
В 1989 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Занимал должность председателя правления Кенгаша махаллей столицы с 2018 года.
Ранее в хокимияте Ташкента произошел ряд важный назначений. В частности, на должность заместителя хокима и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи был назначен Дада-Али Зуфаров.