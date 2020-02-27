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Председатель общественного фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев

Фуркат Махмудходжаев назначен главой пресс-службы хокимията Ташкента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13556881/Furkat-Makhmudkhodzhaev-naznachen-glavoy-press-sluzhby-khokimiyata-Tashkenta.html

Ранее стало известно, кто займет должность заместителя хокима Ташкента и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Руководителем пресс-службы хокимията Ташкента и советником хокима по информационной политике назначен Фуркат Махмудходжаев.

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Фуркат Махмудходжаев родился в 1965 году в Ташкенте.

В 1989 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Занимал должность председателя правления Кенгаша махаллей столицы с 2018 года.

Ранее в хокимияте Ташкента произошел ряд важный назначений. В частности, на должность заместителя хокима и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи был назначен Дада-Али Зуфаров.

Теги:
Узбекистан, назначение, Хокимият Ташкента



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