Фуркат Махмудходжаев назначен главой пресс-службы хокимията Ташкента

Ранее стало известно, кто займет должность заместителя хокима Ташкента и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Руководителем пресс-службы хокимията Ташкента и советником хокима по информационной политике назначен Фуркат Махмудходжаев.

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Фуркат Махмудходжаев родился в 1965 году в Ташкенте.

В 1989 году окончил Ташкентский государственный технический университет. Занимал должность председателя правления Кенгаша махаллей столицы с 2018 года.

Ранее в хокимияте Ташкента произошел ряд важный назначений. В частности, на должность заместителя хокима и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи был назначен Дада-Али Зуфаров.