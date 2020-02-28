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Паспорт гражданина Узбекистана

Сенат РУз одобрил закон о предоставлении гражданства почти 50 тыс. человек

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13559627/Senat-odobril-zakon-o-predostavlenii-grazhdanstva-pochti-50-tysyacham-chelovek.html

Также в новую редакцию закона внесено понятие "соотечественник", для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании в пятницу одобрил закон "О гражданстве" в новой редакции, который предусматривает предоставление паспортов почти 50 тысячам лиц без гражданства, проживающим в стране. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В конце января президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в республике, автоматически получат паспорта республики в этом году.

Новая статья закона предусматривает, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

Также в новую редакцию закона внесено понятие "соотечественник", для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана. Кроме того, сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, будет продлен срок постановки гражданина на консульский учет.

Закон направлен на подпись президенту страны.

Теги:
паспорт, Узбекистанцы, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, гражданство



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