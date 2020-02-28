Сенат РУз одобрил закон о предоставлении гражданства почти 50 тыс. человек

Также в новую редакцию закона внесено понятие "соотечественник", для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании в пятницу одобрил закон "О гражданстве" в новой редакции, который предусматривает предоставление паспортов почти 50 тысячам лиц без гражданства, проживающим в стране. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В конце января президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в республике, автоматически получат паспорта республики в этом году.

Новая статья закона предусматривает, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

Также в новую редакцию закона внесено понятие "соотечественник", для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана. Кроме того, сократится количество документов, предоставляемых для получения гражданства, будет продлен срок постановки гражданина на консульский учет.

Закон направлен на подпись президенту страны.