Любовь вдали от дома: узбекистанки чаще выходят замуж за турецких мужчин

1550 девушек из Узбекистана вышли замуж за граждан Турции и только 11 узбекистанцев связали свою жизнь с турецкими девушками.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Узбекские невесты вошли в топ-5 в Турции, сообщает комитет Турции по статистике.

"Гражданки Узбекистана стали все чаще выходить замуж за турецких мужчин", - говорится в сообщении.

Согласно данным, в прошлом году 1550 девушек из Узбекистана вышли замуж за граждан Турции и только 11 узбекистанцев связали свою жизнь с турецкими девушками.

Известно, что более 23 тысяч женщин из разных стран в прошлом году стали женами турков: из России, Украины, Кыргызстана, Азербайджана и других стран.

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Напомним, что узбекские невесты считаются самыми дорогими. Так, в прошлом году стало известно, что холостякам Южной Кореи приходится тратить от трех до двенадцати тысяч долларов на невест из Узбекистана.

Городским дамам в Южной Корее не особенно интересны деревенские мужчины, поэтому государство предлагает им найти невесту за границей, выделяя брачные субсидии в размере от трех до двенадцати тысяч долларов.