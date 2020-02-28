Назначен руководитель инспекции по контролю за агропромышленным комплексом

Руководить структурой теперь будет экс-советник премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает новое назначение. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

За агропромышленным комплексом Узбекистана проследит новая инспекция >>

Аброл Джабарович Вахабов официально вступил в должность начальника Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Напомним, что в течение года до этого назначенец был советником премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы.

А вчера мы сообщали о том, что заместителем Абдуллы Арипова по этим вопросам стал хоким Бухарской области Уктам Барноев.