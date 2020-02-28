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Письменный набор главы государства

Назначен руководитель инспекции по контролю за агропромышленным комплексом

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13565455/Naznachen-rukovoditel-inspektsii-po-kontrolyu-za-agropromyshlennym-kompleksom.html

Руководить структурой теперь будет экс-советник премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает новое назначение. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

За агропромышленным комплексом Узбекистана проследит новая инспекция >>

Президент Шавкат Мирзиёев 14 марта провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения и обеспечения аграрной отрасли современной техникой.
Пресс-служба президента Узбекистана
Дело техники: Мирзиёев потребовал обеспечить аграриев тракторами

Аброл Джабарович Вахабов официально вступил в должность начальника Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Напомним, что в течение года до этого назначенец был советником премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы.

А вчера мы сообщали о том, что заместителем Абдуллы Арипова по этим вопросам стал хоким Бухарской области Уктам Барноев. 

Теги:
Узбекистан, руководитель, агропромышленность, назначение



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