Одобрена кандидатура Уктама Барноева на должность зампремьера

Глава администрации Бухарской области Уктам Барноев на своем посту будет отвечать за вопросы развития аграрной и продовольственной сферы.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты парламента рассмотрели и одобрили кандидатуру хокима Бухарской области на должность заместителя премьера-министра страны. Об этом рассказал депутат Расул Кушербаев на своем Telegram канале. Позже информация появилась на сайте Нижней палаты парламента.

В сообщении отмечается, что глава администрации Бухарской области Уктам Барноев будет отвечать за вопросы развития аграрной и продовольственной сферы.

Вначале кандидатура хокима была поддержана фракцией УзЛиДеП. Затем ее рассмотрели и одобрили на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Напомним, Уктам Барноев вступил в должность хокима Бухарской области указом президента страны 16 декабря 2016 года. На этом посту он сменил Мухиддина Турдиевича Эсанова. Одной из причин, побудивших главу государства принять данное решение, является неудовлетворительная работа с обращениями граждан, поступающими через виртуальную приемную.

А в конце ноября прошлого года глава области пообещал поддержать каждую инициативу предпринимателей, но только в определенных рамках.

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В своем заявлении Барноев отдельно остановился и на проблемах, которые препятствуют развитию бизнеса в регионе. По его словам, хокимияты и госорганы на местах не уделяют должного внимания этой сфере. Хоким Бухарской области признал наличие коррупционной составляющей.