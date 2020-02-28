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В районах столицы и Ташобласти отключат газоснабжение

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200228/13566990/V-rayonakh-stolitsy-i-Tashoblasti-otklyuchat-gazosnabzhenie.html

Планируемое отключение газоснабжения вызвано ремонтом на газопроводе на Ахангаранском шоссе и улице Ифтихор в Яшнабадском районе.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Хокимият Ташкента предупредил жителей города о том, что завтра в течение всего дня некоторые районы столицы и столичного региона останутся без газа.

По приведенной информации, отключение газоснабжения запланировано из-за ремонта на газопроводе на Ахангаранском шоссе и улице Ифтихор в Яшнабадском районе.

Так, 29 февраля с 8:00 до 19:00 следующие локации будут временно отключены от газоснабжения: 

В Яшнабадском районе - частные потребители массивов "Тузель" – 2, 3, 4 и махалли "Аэродром", а также оптовые потребители на улицах ТКАД ДСК-1, ТКАД МЖБК, АГНКС "Интер мобил газ", 7 теплоцентраль на улице Изза, ГТП высокого давления №14-4-35 "Ахангаранское шоссе", ООО "Саховат нон", улица Темирчилар, СП "ЛИНКС", "Рахшона" АГНКС-2.

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В Бектемирском районе без газа останутся оптовые потребители - улицы ТКАД АГНКС "ГНС", ТКАД АГНКС "Голд газ", ТКАД АГНКС "Саида Сервис", ТКАД Противопожарная часть, ТКАД "Артел".

В Кибрайском районе столичной области отключение ожидается газопровода, расположенного на отрезке от улицы Темирчилар и до Кибрайского района и газопровода, расположенного на участке от улиц Олмос, Гузал, Илтифот и до Кибрайского района.

Напомним, две недели назад в трех районах Ташкента также отключали газоснабжение. Эту меру объяснили строительством линии метро около рынка "Куйлюк". Жителям сообщили, что в указанный период будет проводиться ремонт газопровода высокого давления, проходящего через территорию строительства.

Теги:
Хокимият Ташкента, перебои, газ



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