В Узбекистане снова взялись за внешний вид школьников - комментарий МНО

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых учителя школ Карши и Джизака измеряют длину волос учеников линейкой.
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Пресс-служба Министерства народного образования прокомментировала эти снимки.
По сообщению ведомства, региональным отделам народного образования не было указаний из министерства об измерении длины волос учащихся или проверке их внешнего вида.
Однако, как сообщили в МНО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 15 августа 2018 года "О мерах по обеспечению современной школьной формой учащихся государственных общеобразовательных средних учебных заведений", утверждено Положение о порядке введения современной единой школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных средних учебных заведений.
Отмечается, что все родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за обеспечение внешний вид ребенка.
Кстати, три дня назад Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования для учеников частных школ.
В числе запретов - пирсинг, татуировки, кольца на пальцах и более одной серьги в ухе. Вместе с тем в проекте документа указано на недопустимость окрашивания волос в яркие цвета, яркого макияжа и маникюра и отращивание бороды у мальчиков.