В Узбекистане снова взялись за внешний вид школьников - комментарий МНО

По сообщению ведомства, региональным отделам народного образования не было указаний из министерства об измерении длины волос учащихся или проверке их внешнего вида.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Накануне в социальных сетях появились фотографии, на которых учителя школ Карши и Джизака измеряют длину волос учеников линейкой.

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Пресс-служба Министерства народного образования прокомментировала эти снимки.

По сообщению ведомства, региональным отделам народного образования не было указаний из министерства об измерении длины волос учащихся или проверке их внешнего вида.

Telegram-канал САФАРИ В Узбекистане измеряют длину волос учеников

Однако, как сообщили в МНО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 15 августа 2018 года "О мерах по обеспечению современной школьной формой учащихся государственных общеобразовательных средних учебных заведений", утверждено Положение о порядке введения современной единой школьной формы для учащихся государственных общеобразовательных средних учебных заведений.

Отмечается, что все родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за обеспечение внешний вид ребенка.

Кстати, три дня назад Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования для учеников частных школ.

В числе запретов - пирсинг, татуировки, кольца на пальцах и более одной серьги в ухе. Вместе с тем в проекте документа указано на недопустимость окрашивания волос в яркие цвета, яркого макияжа и маникюра и отращивание бороды у мальчиков.