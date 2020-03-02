Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном и Италией

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране и Италии воздержаться от поездок в эти страны.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Узбекистан временно прекратил авиасообщения с Ираном, Афганистаном и Италией, сообщает МИД республики.

"В целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 с 1 марта 2020 года временно прекращается авиасообщение с этими государствами", - говорится в сообщении.

Узбекская сторона подтвердила гарантии о восстановлении нынешних слотов авиакомпаний этих стран по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране и Италии воздержаться от поездок в эти страны.

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Ранее стало известно о временно ограничении на количество авиасообщений с Южной Кореей.

Напомним, авиакомпания Uzbekistan Airways 1 марта доставила из Сеула в Ташкент 253 пассажиров, среди которых 182 узбекистанца и 71 иностранец.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.