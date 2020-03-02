МИД обратилось к узбекистанцам, которые находятся в Южной Корее

Количество авиарейсов сокращается до 1 рейса в неделю, а прибывающие в Узбекистан из Южной Кореи пассажиры по прилету будут находиться в карантине на течение 14 дней.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Узбекистан ввел временное ограничение на количество авиасообщений с Южной Корее из-за коронавируса, сообщает МИД республики.

"В целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана Министерство транспорта нашей страны официально уведомило авиационные власти и компании Республики Корея о введении с 1 марта 2020 года временных ограничительных мер в авиасообщении между двумя странами", - говорится в сообщении.

Известно, что количество авиарейсов сокращается до 1 рейса в неделю, а прибывающие в Узбекистан из Южной Кореи пассажиры по прилету будут находиться в карантине на течение 14 дней.

По мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса будет восстановлено количество авиарейсов между двумя странами.

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Напомним, авиакомпания Uzbekistan Airways 1 марта доставила из Сеула в Ташкент 253 пассажиров, среди которых 182 узбекистанца и 71 иностранец.

Всех граждан Узбекистана и эвакуированных иностранных граждан решено поместить на 14-дневный карантин в санаторий "Энергетик" в Чирчике Ташкентской области.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 85 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 870. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 41 тысячу человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.