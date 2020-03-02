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Парк в Ташкенте

Жаркое начало весны: какая погода ждет Узбекистан на этой неделе

© CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Bo'rjar
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200302/13579283/Zharkoe-nachalo-vesny-kakaya-pogoda-zhdet-Uzbekistan-na-etoy-nedele.html

Уже сегодня воздух прогреется до 25 градусов тепла, но через пару дней придут дожди и сильный ветер.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Весна началась в Узбекистане по-настоящему жаркой. Уже сегодня, 2 марта, воздух может прогреть до 25 градусов тепла, сообщает Узгидромет.

На протяжении нескольких дней в республике установится очень теплая и сухая погода, однако с 5 марта прогнозируется усиление ветра, который принесет сильные дожди и похолодание.

Холода не будет: в Узбекистане потеплеет уже к концу недели >>

Температура составит всего 7-12 градусов тепла днем и 2-7 ночью.

Напомним, на прошлой неделе похолодание приходило в Узбекистан всего на пару дней: температура было до 10 градусов тепла, но с ночными морозами.

Теги:
ветер, дожди, дождь, тепло, Узбекистан, Узбекистан, погода



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