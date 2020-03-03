Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей

На записи, которая попала в Сеть, глава района кричит на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана снова скандал: хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Бахтиёр Ражабов оскорбил председателей махаллей на встрече в районном хокимияте, а аудиозапись с его нецензурной лексикой быстро распространилась среди граждан.

В пресс-службе хокимията Кашкадарьинской области уже подтвердили данный факт.

"Это точно хоким, который на записи разными непристойными словами оскорбил собравшихся. Мы не намерены это отрицать… Можно было бы ограничиться принятием мер в рамках внутреннего порядка. Однако мы сторонники принятия законных мер, чтобы не говорили: "Почему, когда ошибается народ, сразу следуют наказание или штраф, а если хоким, то прощение?" — говорится в сообщении.

Отметим, что на записи глава района кричит на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Все случилось потому, что он лично получил выговор за то, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима.

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Напомним, в октябре 2019 года бывший хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Комилов оскорбил и обвинил в краже мужчину, собиравшего с внуками кукурузу. Тогда это тоже вызвало широкий резонанс в соцсетях республики.