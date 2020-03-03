Открывается регулярный авиарейс из Татарстана в Ташкент

Общее время в пути составляет 2 часа 55 минут. Минимальная стоимость билета — от 7652 рубля (около 114 долларов) с учетом всех такс и сборов.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Международный аэропорт Татарстана "Бегишево" и компания Nordwind Airlines с 16 марта открывают новый регулярный рейс в Ташкент, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737−800 по понедельникам. Вылет из "Бегишево" в 11:55, из Ташкента в 18:10 . Для каждого аэропорта указано местное время", - говорится в сообщении.

Общее время в пути составляет 2 часа 55 минут. Минимальная стоимость билета — от 7652 рубля (около $114) с учетом всех такс и сборов.

В маршрутной сети авиакомпании Nordwin Ташкент станет пятым по счету направлением из аэропорта "Бегишево" после Москвы, Симферополя, Антальи и Монастира.

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Напомним, в конце февраля хоким Бухарской области Уктам Барноев встретился в Казани с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Говорили, в частности, о наращивании взаимодействия между предприятиями Татарстана и Бухарской области, увеличении объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, укреплении гуманитарных связей.