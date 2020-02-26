"Мужской рейс": Узбекистан лидирует среди стран, куда редко летают женщины

Как показало исследование, лидерство еще у Китая и Таджикистана. Однако 6 из 15 — это города Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Сервис путешествий Туту.ру изучил, куда летают отдыхать мужские компании и выяснили, что лидирует в списке зарубежных стран - Узбекистан.

Как показало исследование, лидерство еще у Китая и Таджикистана. Однако 6 из 15 — это города Узбекистана.

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При этом первые две строчки рейтинга занимают китайские Шанхай и Гуанжоу.

"Видимо, за рубеж мужчины компаниями вылетают либо работать, либо домой к родным", - говорится в сообщении.

Самый "мужской" рейс по России — это рейс в село Толька в ЯНАО.

На третьем месте Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия по населению. Следом идет город Апатиты в Мурманской области.

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При данном исследовании были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины.