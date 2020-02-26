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Пассажиры в аэропорту

"Мужской рейс": Узбекистан лидирует среди стран, куда редко летают женщины

Pixabay
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200226/13542455/Muzhskoy-reys-Uzbekistan-lidiruet-sredi-stran-kuda-redko-letayut-zhenschiny.html

Как показало исследование, лидерство еще у Китая и Таджикистана. Однако 6 из 15 — это города Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Сервис путешествий Туту.ру изучил, куда летают отдыхать мужские компании и выяснили, что лидирует в списке зарубежных стран - Узбекистан.

Как показало исследование, лидерство еще у Китая и Таджикистана. Однако 6 из 15 — это города Узбекистана.

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При этом первые две строчки рейтинга занимают китайские Шанхай и Гуанжоу.

"Видимо, за рубеж мужчины компаниями вылетают либо работать, либо домой к родным", - говорится в сообщении.

Самый "мужской" рейс по России — это рейс в село Толька в ЯНАО. 

На третьем месте Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия по населению. Следом идет город Апатиты в Мурманской области.

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При данном исследовании были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины. 

Теги:
Китай, Китай, Таджикистан, Таджикистан, Россия, Россия, авиабилет, самолет, Самолет, авиаперелет, Туризм, туристы, турист, Узбекистан, Узбекистан



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