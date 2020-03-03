Узбекистан направил в Китай вторую партию гуманитарной помощи

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Узбекистан направил в Китай вторую партию гуманитарного груза со средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Самолет Министерства обороны CASA C-295 с гуманитарным грузом на борту вылетел из аэропорта Ташкента в китайский Урумчи во вторник в 15.30.
Во вторую партию груза положили все то же, что и в первую, — стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие предметы, которые сейчас необходимы Китаю.
Первую партию гуманитарной помощи Узбекистан направил в Пекин 12 февраля.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 127, вылечившихся - более 48 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 64 страны.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.