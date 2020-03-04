Справедливость: хоким Миришкорского района снят с должности

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Хоким Миришкорского района Бахтиёр Ражабов снят с должности, сообщает пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.
Сегодня состоялась сессия Кенгаша народных депутатов, где приняли участие советник президента Шерзод Кудбиев и хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.
"Депутаты проголосовали за снятие с должности Ражабова", - говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад Ражабов оскорбил председателей махаллей на встрече в районном хокимияте, а аудиозапись с его нецензурной лексикой быстро распространилась среди граждан.
Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей >>
На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.
Все случилось потому, что он лично получил выговор за то, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима.