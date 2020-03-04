Справедливость: хоким Миришкорского района снят с должности

Депутаты единогласно проголосовали за снятие его с должности. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Хоким Миришкорского района Бахтиёр Ражабов снят с должности, сообщает пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

Сегодня состоялась сессия Кенгаша народных депутатов, где приняли участие советник президента Шерзод Кудбиев и хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.

"Депутаты проголосовали за снятие с должности Ражабова", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Ражабов оскорбил председателей махаллей на встрече в районном хокимияте, а аудиозапись с его нецензурной лексикой быстро распространилась среди граждан.

Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей >>

На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Все случилось потому, что он лично получил выговор за то, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима.