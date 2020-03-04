17:14 04 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Справедливость: хоким Миришкорского района снят с должности

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
40310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13594955/Spravedlivost-khokim-Mirishkorskogo-rayona-snyat-s-dolzhnosti.html

Депутаты единогласно проголосовали за снятие его с должности. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Хоким Миришкорского района Бахтиёр Ражабов снят с должности, сообщает пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области.

Сегодня состоялась сессия Кенгаша народных депутатов, где приняли участие советник президента Шерзод Кудбиев и хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев.

"Депутаты проголосовали за снятие с должности Ражабова", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад Ражабов оскорбил председателей махаллей на встрече в районном хокимияте, а аудиозапись с его нецензурной лексикой быстро распространилась среди граждан.

Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей >>

На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Все случилось потому, что он лично получил выговор за то, что председатели махаллей не выполнили поручение хокима.

Теги:
политика, Политик, увольнение, скандал, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, Хокимият, хокимият, хоким, хоким



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Россия опровергла обвинения Турции в гуманитарном кризисе в Сирии
Турция лжет: РФ жестко ответила на обвинения в гуманитарном кризисе в Сирии
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться