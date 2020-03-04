В Ташкенте проверили детские сады из-за жалоб на сырые котлеты и протухшую еду

Среди прочих жалоб, поступивших от родителей, — заплесневелый хлеб, нездоровая еда и сомнительная организация питания. Что выявила проверка — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Специалисты Главного управления дошкольного образования Ташкента проверили информацию о некачественной еде в столичных детских садах №307 и №103.

Ранее в соцсетях появился пост с жалобой на то, что в детском саду №103 Яккасарайского района детей кормят котлетам из сырого мяса и заплесневелым хлебом.

Министерству дошкольного образования также поступила жалоба от одного из родителей о том, что питание в детском саду №307 Юнусабадского района питание также оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что в обеих дошкольных учреждениях питание организовано методом аутсорсинга.

Что показала проверка в ДОО №307?

В результате проверки в детском саду №307 было выявлено, что детям готовили одно блюдо, а в меню было указано совершенно другое.

Кроме того, выяснилось, что не все продукты были свежими. В частности, специалисты отметили, что молоко было прокисшим.

Также "по технической причине" на кухне не работала мясорубка. Ее починили на месте.

С работниками детсада была проведена разъяснительная работа.

"В настоящее время рассматривается вопрос о мерах в отношении аутсорсинговой компании, обеспечивающей ДОО питанием", - сообщили в Главном управлении дошкольного образования.

Что выявила проверка в ДОО №103?

Результаты проверки в детском саду №103 были более обнадеживающими.

Специалисты отметили, что хлеб детям подавался свежий, факт использования в котлетах сырого мяса не подтвердился.

Родителям на месте показали, как готовятся котлеты, обратив их внимание на то, что никаких красителей в мясо не добавляется.

Работники ДОО отметили, что детсадовцам не подаются блюда, изготовленные из продуктов, не рекомендованных к употреблению детям. В частности, речь шла о пицце, фото которой также вызвало негодование со стороны родителей.