Хокимом города в Самаркандской области стала женщина

Прежний глава города Каттакурган Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Исполняющей обязанности хокима Каттакургана в Самаркандской области стала Гавхар Алимова, сообщает пресс-служба.

"Прежний глава города Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Гавхар Алимова работала первым заместителем руководителя областного управления по поддержке махалли и семьи и заместителем хокима Самаркандской области, а также председателем регионального комитета женщин.

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Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области) и Максуда Мустафаева (Каршинского района).