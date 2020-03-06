Хокимом города в Самаркандской области стала женщина

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Исполняющей обязанности хокима Каттакургана в Самаркандской области стала Гавхар Алимова, сообщает пресс-служба.
"Прежний глава города Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Гавхар Алимова работала первым заместителем руководителя областного управления по поддержке махалли и семьи и заместителем хокима Самаркандской области, а также председателем регионального комитета женщин.
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Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области) и Максуда Мустафаева (Каршинского района).