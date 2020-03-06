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Гавхар Алимова, заместитель хокима Самаркандской области, сенатор

Хокимом города в Самаркандской области стала женщина

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13611004/Khokimom-Samarkandskoy-oblasti-stala-zhenschina.html

Прежний глава города Каттакурган Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Исполняющей обязанности хокима Каттакургана в Самаркандской области стала Гавхар Алимова, сообщает пресс-служба.

"Прежний глава города Музаффар Хашимов освобожден от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Гавхар Алимова работала первым заместителем руководителя областного управления по поддержке махалли и семьи и заместителем хокима Самаркандской области, а также председателем регионального комитета женщин.

Больше женщин: кто стал хокимом Каршинского района >>

Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области) и Максуда Мустафаева (Каршинского района).

Теги:
Самаркандская область, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Узбекистан, Узбекистан



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