Больше женщин: кто стал хокимом Каршинского района

Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов. Биография - в материале.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Уже четвертая по счету женщина в Узбекистане становится хокимом. На этот раз - Каршинского района, сообщает хокимият.

"Хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области стала Максуда Сайфуллаевна Мустафаева", - говорится в сообщении.

Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов.

Известно, что до своего избрания, Мустафаева работала первым заместителем начальника регионального управления по поддержке махалли и семьи.

Еще одна женщина назначена хокимом в Узбекистане >>

Вчера миришкорский хоким Бахтиёр Ражабов, оскорбивший нецензурными словами председателей махаллей, был освобожден от должности.

На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей >>

Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области).