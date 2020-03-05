12:50 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Максуда Мустафаева

Больше женщин: кто стал хокимом Каршинского района

Хокимият
Политика
Получить короткую ссылку
65 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200305/13601613/Bolshe-zhenschin-kto-stal-khokimom-Karshinskogo-rayona.html

Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов. Биография - в материале.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Уже четвертая по счету женщина в Узбекистане становится хокимом. На этот раз - Каршинского района, сообщает хокимият.

"Хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области стала Максуда Сайфуллаевна Мустафаева", - говорится в сообщении.

Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов.

Известно, что до своего избрания, Мустафаева работала первым заместителем начальника регионального управления по поддержке махалли и семьи.

Еще одна женщина назначена хокимом в Узбекистане >>

Вчера миришкорский хоким Бахтиёр Ражабов, оскорбивший нецензурными словами председателей махаллей, был освобожден от должности. 

На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.

Миришкорский хоким оскорбил председателей махаллей и их матерей >>

Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области).

Теги:
Карши, Хокимият, хокимият, хоким, хоким, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Thief breaks in gun range but is scared off by his own reflection
В Турции вор убежал, испугавшись собственного отражения в зеркале — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться