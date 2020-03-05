Больше женщин: кто стал хокимом Каршинского района

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Уже четвертая по счету женщина в Узбекистане становится хокимом. На этот раз - Каршинского района, сообщает хокимият.
"Хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области стала Максуда Сайфуллаевна Мустафаева", - говорится в сообщении.
Ее кандидатура была утверждена на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов.
Известно, что до своего избрания, Мустафаева работала первым заместителем начальника регионального управления по поддержке махалли и семьи.
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Вчера миришкорский хоким Бахтиёр Ражабов, оскорбивший нецензурными словами председателей махаллей, был освобожден от должности.
На записи глава района кричал на присутствующих, оскорбляя в том числе матерей собравшихся.
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Напомним, до этого женщинами-хокимами были избраны Садбархон Мамитова (Бустонский район Андижанской области), Наргиза Нематова (Алатский район Бухарской области) и Дилфуза Уралова (Баяутский район Сырдарьинской области).