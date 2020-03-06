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МИД: в Иране находятся 50 узбекистанцев, зараженных коронавирусом нет

© AFP 2018 / Banaras Khan
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (171)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13612318/MID-v-Irane-nakhodyatsya-50-uzbekistantsev-zarazhennykh-koronavirusom-net.html

Посольство рекомендует гражданам Узбекистана строго придерживаться установленных норм и правил Правительства Ирана.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. В настоящее время в Иране по различным причинам пребывают около 50 сограждан, среди которых, по состоянию на утро 6 марта, заболевшие коронавирусом не зафиксированы, сообщает МИД.

"Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами иранской стороны, члены Рабочей группы проводят встречи, разъяснительную работу, а также оказывают содействие согражданам в решении вопросов консульско-правового и иного характера", - говорится в сообщении.

Посольство рекомендует гражданам Узбекистана строго придерживаться установленных норм и правил Правительства Ирана, санитарных мер предосторожности, спокойно и тщательно взвешивать свои решения, в том числе относительно возвращения на родину.

При этом необходимо принять во внимание, что по возвращению в Ташкент из Ирана граждане Узбекистана будут размещены на карантин в течение 14 дней.

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Напомним, всего в мире подтверждено 95 тысяч случаев инфицирования. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (171)
Теги:
Эпидемия, вирус, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Иран, Иран, коронавирус



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