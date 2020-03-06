Президент Узбекистана в честь 8 марта помиловал 83 женщины

По случаю Международного женского дня глава государства подписал указ о досрочном освобождении либо о смягчении меры наказания для женщин, отбывающих срок в тюрьмах. Семь из помилованных - гражданки иностранных государств.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В связи с Международным женским днем президент Узбекистана подписал указ о помиловании 83 женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, передает пресс-служба главы государства.

Для составления списка лиц, рекомендованных к помилованию, была создана специальная рабочая группа, которая провела встречи с заключенными. В него вошли те, кто искренне раскаялись, осознали тяжесть своих деяний и изъявили готовность встать на путь исправления. В итоге Шавкат Мирзиёев помиловал 83 женщины, причем 58 из них будут досрочно отпущены на свободу, в отношении 25 женщины сокращены тюремные сроки. Семь из помилованных - гражданки иностранных государств.

Соответствующим ведомствам поручено оказать содействие вышедшим на свободу для их возвращения в семьи, а также помочь в социальной адаптации и трудоустройством.

В начале февраля президент Узбекистана также помиловал 58 человек, из которых 44 вышли на волю, еще 14 получили меньшие сроки. Среди помилованных в частности оказался один из причастных к организации терактов 1999 года.

В преддверии Дня Конституции глава республики также помиловал 92 человека.