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Следственный изолятор

Президент Узбекистана в честь 8 марта помиловал 83 женщины

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13615295/Prezident-Uzbekistana-v-chest-8-marta-pomiloval-83-zhenschiny.html

По случаю Международного женского дня глава государства подписал указ о досрочном освобождении либо о смягчении меры наказания для женщин, отбывающих срок в тюрьмах. Семь из помилованных - гражданки иностранных государств.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В связи с Международным женским днем президент Узбекистана подписал указ о помиловании 83 женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, передает пресс-служба главы государства.

Для составления списка лиц, рекомендованных к помилованию, была создана специальная рабочая группа, которая провела встречи с заключенными. В него вошли те, кто искренне раскаялись, осознали тяжесть своих деяний и изъявили готовность встать на путь исправления. В итоге Шавкат Мирзиёев помиловал 83 женщины, причем 58 из них будут досрочно отпущены на свободу, в отношении 25 женщины сокращены тюремные сроки. Семь из помилованных - гражданки иностранных государств.

Колония общего режима
© Sputnik / Игорь Зарембо
Президент Узбекистана помиловал 58 заключенных
Соответствующим ведомствам поручено оказать содействие вышедшим на свободу для их возвращения в семьи, а также помочь в социальной адаптации и трудоустройством.

В начале февраля президент Узбекистана также помиловал 58 человек, из которых 44 вышли на волю, еще 14 получили меньшие сроки. Среди помилованных в частности оказался один из причастных к организации терактов 1999 года.

В преддверии Дня Конституции глава республики также помиловал 92 человека.

Теги:
женщина, помилование, 8 марта, Шавкат Мирзиёев



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