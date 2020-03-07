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В Ташкенте началось тестирование китайского электробуса Yutong.

Китайский электробус начали тестировать на столичных дорогах

АО “Тошшаҳартрансхизмат”
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200307/13617928/Kitayskiy-elektrobus-nachali-testirovat-na-stolichnykh-dorogakh.html

Длина электробуса - 12 метров, он низкопольный, а значит адаптирован к приему лиц с ограниченными возможностями, в том числе, на инвалидных колясках. Одной зарядки хватает на 300-350 километров пути.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. На столичные дороги выехал китайский электробус Yutong, информирует пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

Новый транспорт сегодня обслужил первых пассажиров на маршруте № 51 "Бешагач – Юнусабад".

Длина электробуса - 12 метров, он низкопольный, а значит адаптирован к приему лиц с ограниченными возможностями, в том числе, на инвалидных колясках. Одной зарядки хватает на 300-350 километров пути. Срок службы батареи составляет 10 лет.

Внутри имеются 32 пассажирских кресла, при этом пассажировместимость электробуса – 90 человек. Максимальная скорость, которую способен развить транспорт – 85 км/ч. Он оснащен тремя дверями, автономным отоплением и кондиционером.

Электробус
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Комплектуется этот тип автобусов в Казахстане, а стоимость его составляет от 380 до 400 тысяч долларов.

Напомним, в начале сентября прошлого года в Ташкент был доставлен первый электробус, произведенный компанией "Белкоммунмаш". Транспорт начал курсировать по улицам столицы в тестовом режиме.

Представители "Тошшахартрансхизмат" заявили, что уже можно говорить об экономической эффективности данного вида транспорта. В частности, в сравнении с дизельным топливом данная эффективность превышает средние показатели в более чем 5 раз, с метаном - 3,5 раза.

 

Теги:
тестирование, Ташкент, Китай, автобус



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